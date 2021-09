Ordine contro Dazn: «Se le interviste sono come quella a Kessiè...»

Franco Ordine attraverso il suo profilo Twitter, ha criticato Dazn per la gestione dell’intervista a Kessiè nel pre gara di Juve Milan

Attacco a Dazn. Non finiscono le polemiche per Dazn. Non solo le critiche e le lamentele a causa dei problemi di visibilità delle partite, compresa quella di Juventus Milan di ieri sera, ma c’è dell’altro.

Franco Ordine sul proprio profilo Twitter ha condannato la gestione da parte dell’emittente e del giornalista in rappresentanza di essa dell’intervista a Kessié nel pre gara:

«Se le interviste del pre-partita sono come quella di Kessie fatta dal collega di Dazn senza una domanda sul contratto allora per favore astenetevi perché è aria fritta. I giornalisti -se hanno gabbie- devono ribellarsi»

Pronta la risposta di Tommaso Turci: «Ciao Franco, nessuna gabbia. In accordo con le società, nelle interviste pre partita non è possibile parlare del contratto e del futuro dei giocatori. A presto!»