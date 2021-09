Marani elogia il MIlan : «Hanno preso la dimensione di grande squadra»

Matteo Marani, intervenuto negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sui progressi del Milan dopo la partita contro la Juventus

«Il Milan in questo momento ha preso atto che non è più un’impresa poter battere la Juventus a Torino, ma può diventare una strada percorribile, non voglio dire ordinaria molto molto più abbordabile rispetto a prima. In questo c’è la crescita generale del gruppo. In rosso mettiamoci le energie. La Juve cala il Milan trova sempre la forza di reagire, lo ha fatto a Liverpool, lo ha fatto ieriperchè secondo me è una squadra che sa come correre, sa dove deve correre, perchè c’è un pensiero, un’organizzazione, c’è ovviamente una fiducia da parte di tutti i giocatori coinvolti. L’esempio è Rebic che è stato sempre un grande mistero, e guardiamolo ora. È un altro tassello che chiarisce che il Milan ha preso la dimensione da grande squadra».