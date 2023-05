Per la sfida di domenica sera tra Juventus e Milan, Stefano Pioli non ha dubbi sulla coppia di centrocampo: toccherà ancora a Krunic e Tonali

Come riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli non ha dubbi per quanto riguarda la sfida di domenica sera tra Juventus e Milan.

A centrocampo, complice l’assenza di Bennacer, toccherà ancora una volta alla collaudata coppia formata da Tonali e Krunic.