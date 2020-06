Juventus-Milan, Rebic e Calha titolari: ballottaggio per il terzo posto

Pioli avrebbe in mente di schierare il 4-2-3-1 nel match tra il suo Milan e la Juventus, ma ci sarebbe un grosso ballottaggio per l’attacco

Secondo quanto riportato da SportMediaset in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Juventus, Pioli avrebbe deciso di schierare in campo i suoi con il 4-2-3-1 e tra alcune certezze ci sarebbe un importante ballottaggio.

Infatti i sicuri di un posto da titolari in attacco sono Calhanoglu e Rebic, invece in ballottaggio per il terzo posto in attacco si sfidano Leão e Paquetá.