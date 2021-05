Juventus-Milan, i convocati dei bianconeri: ecco chi porta Pirlo

La Juventus ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Milan di questa sera all’Allianz Stadium

La Juventus scende in campo contro il Milan nella 35esima giornata di Serie A. Ecco i convocati di Andrea Pirlo per la sfida di campionato che potrebbe valere un posto in Champions League. Il tecnico ritrova Federico Chiesa e Merih Demiral, rientrati dai rispettivi infortuni. Gruppo a disposizione per l’allenatore bianconero.