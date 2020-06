Juventus-Milan formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Sarri

Juventus-Milan formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Pioli per questo ritorno di semifinale di Coppa Italia 2019/2020

Juventus-Milan formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Stefano Pioli per questo ritorno di semifinale di Coppa Italia. Il Milan scende in campo con assenze pesantissime: Ibrahimovic, Theo Hernandez, Castillejo e il recente forfait di Musacchio. A sostituire il terzino francese sulla sinistra ci sarà Calabria. Al fianco di Romagnoli invece troviamo la conferma Kjaer. Mediana composta da Bennacer e Kessie. Dietro all’unica punta Rebic invece agirà a supporto Bonaventura, accompagnato ai lati da Paquetà e Calhanoglu, pronti ad abbassarsi per coprire in fase difensiva.

JUVENTUS (4-3-3) – Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Khedira, Cuadrado, Rugani, Rabiot, Bernardeschi, Olivieri, Zanimacchia. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1) – G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetá, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunic, Saelemaekers, Leao, Colombo, Olzer, Maldini. All.: Pioli.

Juventus-Milan, i precedenti con Orsato

In carriera Daniele Orsato ha diretto 34 volte la Juventus (17 vittorie dei bianconeri, 12 pareggi e 5 sconfitte) mentre sono 28 i precedenti con il Milan in cui i rossoneri hanno prodotto 9 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte. Curiosamente quella di domani sera non sarà la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan diretta da Orsato: già nel 2012 il fischietto veneto arbitrò le due squadre in un match poi terminato 2-2 dopo i tempi supplementari.