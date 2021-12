MN24 – Vero Boquete in tribuna per seguire la squadra

Vero Boquete, trequartista del Milan Femminile, è in tribuna oggi per seguire la squadra nel match contro la Juventus

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz è impegnato nel match contro la Juventus di Montemurro in una gara delicatissima per il campionato di entrambe le squadre.

Vero Boquete si trova in tribuna, come testimoniato dalle immagini fornite dalla nostra redazione. per osservare la gara delle sue compagne. Un gesto di grande attaccamento e vicinanza in un momento delicatissimo della stagione delle rossonere.