Juventus Milan, emergenza per Pioli: Calabria out, Giroud in forse

Juventus Milan, vigilia movimentata per Stefano Pioli: Davide Calabria sarà out per la sfida di domani. Su Giroud decisione nel pomeriggio

Arrivano brutte notizie per il Milan dalla redazione di Sky Sport in vista della gara di domani sera contro la Juventus. Davide Calabria ha accusato un problema fisico nell’allenamento di ieri pomeriggio, oggi è stato sottoposto a controlli ma domani non ci sarà. Al suo posto Alessandro Florenzi.

GIROUD IN DUBBIO – Per quanto riguarda Olivier Giroud, il bomber francese soffre per un fastidio alla schiena per una botta rimediata contro il Liverpool e non è ancora al meglio. Si deciderà nel pomeriggio ma in caso di convocazione l’ex Chelsea andrà in panchina.