Juventus, in estate sarà assalto ad un ex Milan: i dettagli

La Juventus avrebbe messo gli occhi su un calciatore ex Milan e in estate avrebbe già programmato il suo arrivo

La Juventus si getta sull’ex Milan Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo èsempre il centrocampista che scalda di più in ottica mercato per i bianconeri: la dirigenza potrebbe affondare il colpo in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta che si terrà a Reggio Emilia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus potrebbe pensare ad un’operazione stile Chiesa: i bianconeri potrebbero inserire nel pacchetto Fagioli e Frabotta.