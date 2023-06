Giovinco: «Nazionale? Non mi piace parlare quando…». Il giocatore, ex Juve, ha parlato del momento della Nazionale

Intervistato da Juventusnnews24, l’ex giocatore Sebastian Giovinco ha parlato della Nazionale Italiana di calcio. Ecco le sue parole

NAZIONALE – «Non mi piace parlare quando non so le motivazioni giuste. Sicuramente ci sono stati dei momenti bui, però posso dire che vedo spiragli di sole in futuro. Il calcio italiano sta tornando ad essere di livello, le giovanili anche con l’Under 20 arrivata in finale al Mondiale. Secondo me la strada è quella giusta».

