Juventus in vendita? Elkaan risponde in modo forte alle voci: per lui la valutazione…

La Juventus non è in vendita. Questo è il messaggio forte e chiaro ribadito dalla proprietà Agnelli in risposta all’offerta di circa 1,1 miliardi di euro presentata da Tether, l’azienda emittente della principale stablecoin al mondo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la proposta è stata ritenuta inadeguata e troppo distante dalla valutazione complessiva e dal valore intrinseco del club bianconero.

La Juventus fa parte di quel gruppo ristretto di club premium europei il cui valore non è determinato solo dai ricavi immediati, ma da un mix di fattori che includono storia, brand globale, bacino di tifosi e asset strutturali.

La Valutazione d’Impresa: La Juve Vale Oltre 2 Miliardi

Analizzando le acquisizioni recenti nel calcio, le valutazioni d’impresa si attestano su multipli di 5-6 volte i ricavi operativi. Applicando questo criterio finanziario ai circa 420 milioni di ricavi operativi della Juventus, la valutazione d’impresa del club si colloca in una fascia compresa tra i 2,1 e i 2,6 miliardi di euro.

È evidente che, anche al netto di eventuali debiti, il valore reale di controllo della Vecchia Signora è nettamente superiore a quello offerto da Tether. La capitalizzazione di Borsa, che si mantiene sotto il miliardo di euro, non riflette il reale potere economico e il valore strategico del club per Exor. La posizione è quindi inequivocabile: la Juventus non è in vendita, e chi volesse far vacillare Exor dovrebbe presentare numeri di tutt’altro livello.

La Visione Indissolubile di Chiellini

Sulla vicenda è intervenuto anche Giorgio Chiellini, lo storico difensore della Nazionale italiana e della Juventus, confermando la solidità del legame. Dopo i comunicati di Exor e le dichiarazioni di John Elkann, l’ex capitano ha definito le parole come “forti e importanti“, ma non sorprendenti per chi conosce l’ambiente.

“Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia Agnelli, sono una cosa unica: è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro”, ha affermato Chiellini, ribadendo che l’unica preoccupazione deve essere quella di “costruire una Juve vincente“. Nonostante i cinque anni senza Scudetto, la fiducia nel futuro è alta. La proprietà e la Juventus sono, per Chiellini, una “cosa indissolubile“.