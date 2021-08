Juventus, ecco il dopo Ronaldo: ritorna Kean dall’Everton

Kean Juve, è fatta per il ritorno a Torino dell’attaccante: i dettagli dell’operazione appena conclusa con l’Everton

È fatta per il ritorno di Moise Kean alla Juventus. Il club bianconero ha concluso l’operazione per l’arrivo alla corte di Allegri dell’attuale attaccante in forza all’Everton.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante della Nazionale sarà già stasera a Torino e sosterrà le visite mediche nella giornata di domenica. La Juve lo preleverà in prestito con obbligo di riscatto dai ‘Toffees’.