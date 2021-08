Juventus, ecco cosa potrebbe fare Cristiano Ronaldo dopo l’addio di Messi al Barcellona

Con Lionel Messi sempre più vicino al PSG, Cristiano Ronaldo è ormai quasi certo di rimanere alla Juve per un ulteriore anno. Le ultime

La news dell’addio di Messi al Barcellona ha scombussolato gli equilibri del mercato. La pulce è ora nel mirino del PSG dell’amico Neymar e la dirigenza parigina starebbe studiando il colpo ad effetto.

Quale futuro quindi per Cristiano Ronaldo? Il fuoriclasse portoghese, che vedeva proprio nel PSG una delle uniche squadre in grado di comprarlo dalla Juve, è sempre più certo della permanenza in bianconero. Quanto meno per la prossima stagione secondo quanto riportato da SportMediaset.