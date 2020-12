Juventus, Bentancur: «Siamo in corsa per lo Scudetto. Noi abituati alle rimonte»

Il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur ha parlato della situazione bianconera e della corsa allo Scudetto

In un’intervista rilasciata a Sky Sport,Rodrigo Bentancur ha parlato dell’inizio della Juve in campionato e della corsa Scudetto. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

«Siamo ancora in corsa per lo Scudetto, ci è già successo gli anni corsi, anche quando non c’ero io, di essere a meno 10 punti o comunque sotto in classifica e abbiamo vinto lo stesso. La mentalità giusta è quella di continuare a vincere come sa fare la Juventus».