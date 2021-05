Juve-Milan, Zlatan contro Cristiano: il duello si ripete e rinnova la storia fatta di incontri e di scontri leggendari a distanza

Juve-Milan, Zlatan contro Cristiano: il duello si ripete e rinnova la storia fatta di incontri e di scontri leggendari a distanza. Gazzetta dello sport di questa mattina sottolinea questo aspetto in maniera anche un po’ romantica: “Ronaldo contro Ibrahimovic. Lo scontro dei Re”. E ancora: “Juve-Milan vale un campionato: tocca ai big eterni e diversi”.

SCRIVERE LA STORIA SEMPRE- Non sarà una sfida scudetto quella di questa sera ma sicuramente ci sarà molto in ballo, oltre alla qualificazione Champions. C’è la storia da scrivere, come sottolineato dal quotidiano: “Cristiano e Zlatan, duello per la Champions sulle orme dei grandi che hanno deciso questa sfida: Baggio, Vialli, weah…”

CURIOSITÀ- Il 9 maggio del 1999 il Milan vinceva 2-0 a Torino con goal di Weah (doppietta) che portò allo scudetto di Zaccheroni.