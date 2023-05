Verso Juve Milan: Stefano Pioli deve sciogliere il ballottaggio tra Messias e Saelemaekers sulla corsia destra

Come riferito da Sky, Stefano Pioli deve sciogliere un dubbio di formazione per la sfida del suo Milan contro la Juventus in programma domenica sera a Torino.

Sulla fascia destra d’attacco è infatti aperto il ballottaggio tra Messias e Saelemaekers: al momento il brasiliano sembra in vantaggio.