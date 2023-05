Juve Milan, la Curva Sud protesta: svelato il motivo! Il comunicato. Settore ospiti troppo caro, si chiede ai tifosi rossoneri di non andare

La Curva Sud ha deciso di non fare la trasferta per Juventus-Milan. Il motivo è il prezzo alto del biglietto del settore ospiti.

Ecco le parole, riportate dalla Curva sui propri profili social: «Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l’importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto. La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. […] La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto»