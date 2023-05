Juve Milan: Bonucci torna in gruppo. Il messaggio del difensore bianconero ed ex della partita in vista di domenica

Leonardo Bonucci è tornato ad allenarsi in gruppo, quest’oggi, in vista della sfida tra Juve e Milan. Ecco il messaggio lanciato dal difensore bianconero in vista della sfida di domenica:

«Con la squadra»