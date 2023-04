Juve Inter, scintille post partita. Perin: «Lukaku irrispettoso»

Il portiere della Juve Mattia Perin ha parlato così nel postpartita del match di Coppa Italia pareggiato contro l’Inter

LE PAROLE DI PERIN-: «Il pareggio lascia delusione ma bisogna saperlo accettare. La partita è stata abbastanza equilibrata, sappiamo che dobbiamo migliorare in alcune cose. La rissa nel finale? Non bella da vedere, noi dobbiamo dare l’esempio. Ma in certe partite l’adrenalina è a mille ed è difficile mantenere i nervi saldi. In generale, esultare sotto la curva avversaria è una mancanza di rispetto, probabilmente non gli è mai stato detto. Il parapiglia è scoppiato per questo. La situazione extracampo ci ha uniti ancor di più, ora non pensiamo più alla partita contro l’Inter ma alla prossima. Dobbiamo controllare solo quello che possiamo, stiamo dimostrando di essere uomini coraggiosi in campo».