Juve, l’emergenza INFORTUNI continua: dopo Thuram e Weah si ferma un altro big per una lesione muscolare. Problemi per Thiago Motta

L’emergenza infortuni della Juve continua. Dopo Thuram e Weah, infatti, si è fermato anche Conceiçao a causa di una lesione muscolare alla gamba destra che lo costringerà, con ogni probabilità, ad un mese di stop.

Problemi in più per la squadra Thiago Motta, già a più 5 punti sul Milan in classifica dopo 3 partite, che perde un altro big.