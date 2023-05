Juve, Allegri: «Tre punti per essere tra le prime 4, ma…». Lotta Champions e penalizzazione, ecco le parole del tecnico bianconero

Intervenuto in conferenza stampa prima di Empoli Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato della lotta Champions e di una nuova possibile penalizzazione, che coinvolgerebbe anche il Milan.

NUOVA PENALIZZAZIONE – «In questo momento non ci ho neanche pensato. L’unica cosa a cui ho pensato è che domani dobbiamo andare ad Empoli per tornare alla vittoria e togliere le scorie della partita di giovedì col Siviglia. Poi vedremo. Dobbiamo continuare a fare bene, matematicamente ci servono 3 punti per essere dentro le prime 4, al netto di quello che succede fuori. Psicologicamente cambia? Ormai siamo abituati a tutti, l’importante è concentrarsi e volere il secondo posto. Poi punti non punti, non cambia niente… Dobbiamo essere forti, lo siamo stati tutti l’anno. Tutto il gruppo ha lavorato in un certo modo per raggiungere gli obiettivi sul campo».

