Jungdal: «Ora al Milan sto bene. Il mio sogno è chiaro»

Jungdal, portiere del Milan Primavera, ha parlato della stagione vissuta nel settore giovanile. Ecco le sue parole:

«Mi trovo molto bene qua, molto meglio rispetto all’anno scorso. Quando sono arrivato non conoscevo la lingua e il tipo di calcio ma quest’anno mi sento molto meglio sia in campo che fuori. Sapevo che sarebbe stato un campionato difficile con squadre molto forti, speriamo di poter fare bene. C’è tanta sintonia anche con i più giovani, ci sono tanti stranieri ma siamo un bel gruppo. La parata più bella? Quella doppia con il Sassuolo. Mi piace giocare con i piedi ed imparare, voglio migliorare le uscite sia basse che alte ed essere una sicurezza per la squadra. Quando si arriva al Milan si percepisce subito la storia, qui hanno giocato i più forti del mondo, il sogno come tutti i bambini rossoneri è giocare a San Siro davanti ai tifosi».