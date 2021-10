Jungdal Milan, vicino il rinnovo per il giovane portiere

Andreas Jungdal potrebbe essere presto aggregato in prima squadra. Vicino il rinnovo per il giovane portiere del Milan

Gli infortuni di Mike Maignan e Alessandro Plizzari potrebbero aprire le porte della prima squadra ad Andreas Jungdal. Il classe 2002 è considerato un baby talento e potrebbe essere aggregato alla prima squadra assieme a Ciprian Tatarusanu e al nuovo acquisto (da ufficializzare) Antonio Mirante.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore danese nato a Singapore è vicino al rinnovo di contratto (in scadenza a fine stagione). In settimana infatti Jungdal dovrebbe prolungare con il Milan fino al 30 giugno 2024.