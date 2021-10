MN24 – Non solo Mirante: anche Maignan alla Madonnina

Non solo Antonio Mirante: anche Mike Maignan è alla Madonnina. I due portieri insieme in clinica. Le ultime

Antonio Mirante sta per ottenere l’idoneità sportiva alla Madonnina per poter diventare un nuovo giocatore del Milan.

Il portiere classe ’83 non è l’unico estremo difensore a essere presente in clinica: come testimoniato dalla redazione di MilanNews24, anche Mike Maignan si trova alla Madonnina per effettuare un intervento in artroscopia al polso sinistro.