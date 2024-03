Juan Jesus svela cosa è successo con Acerbi: «È andato oltre con le parole ma poi…». Le dichiarazioni del difensore del Napoli

Juan Jesus ha parlato a DAZN nel postpartita di Inter Napoli. Le parole del difensore rivale del Milan.

PARTITA – «Abbiamo fatto una bella partita, nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Il pareggio ci sta, ma potevamo anche vincere. Questo dimostra la forza del gruppo, siamo ancora i campioni d’Italia in carica e dobbiamo difenderlo».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «La matematica ci dà la possibilità di sognare, abbiamo ancora 9 partite, anche con Atalanta, Bologna, Roma…dobbiamo dare tutto per andare in Champions League».

DISCUSSIONE CON ACERBI – «Quello che succede in campo rimane in campo, è andato oltre con le parole ma si è scusato. Siamo andati avanti e quando l’arbitro fischia la partita finisce. Dentro il campo ci sta dire di tutto, lui ha capito che è andato oltre e va bene così. Spero che non accada più, perchè è un ragazzo intelligente»