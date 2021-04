JP Morgan si tira fuori dalla Super League: “Abbiamo sbagliato”

JP Morgan ha rilasciato una dichiarazione essenzialmente sconfessando la Super League che ha accettato di tornare sulle note di € 3-4 miliardi.

JP Morgan ha rilasciato una dichiarazione essenzialmente sconfessando la Super League che ha accettato di tornare sulle note di € 3-4 miliardi. In un tweet riportato da Tariq Panja, giornalista del New York Times si evince quanto espresso dalla banca.

IL COMUNICATO- “Abbiamo chiaramente sbagliato a giudicare il modo in cui l’accordo sarebbe stato visto dalla più ampia comunità calcistica e come potrebbe avere un impatto su di loro in futuro. Impareremo per questo”.