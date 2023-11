Jovic Milan, clamoroso! Svolta nel futuro del serbo, l’ha detto all’agente

Jovic Milan, clamoroso! Svolta nel futuro dell’attaccante serbo, l’ha detto all’agente. Tutti gli aggiornamenti

Spunta una svolta inattesa per quanto riguarda Luka Jovic. Come riportato da Calciomercato.com, l’attaccante avrebbe deciso di non gettare la spugna nonostante un avvio molto complicato e di continuare a giocarsi le proprie carte al Milan.

Il serbo, infatti, continua a considerare corretta la scelta di vestire la maglia rossonera: non a caso ha fatto capire anche al suo entourage che non intende fare la valigia a gennaio.