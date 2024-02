Jovic Milan, presto l’incontro per il rinnovo: il serbo avanzerà anche questa richiesta

Jovic Milan, presto l’incontro per il rinnovo: l’attaccante serbo avanzerà alla dirigenza anche questa richiesta

Arrivano importanti novità sul futuro di Luka Jovic, che si sta prendendo il Milan a suon di gol pesanti e prestazioni convincenti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, presto potrebbe esserci un incontro tra le parti per definire il futuro.

La dirigenza rossonera e l’agente del serbo hanno in programma tra non molto un meeting per parlare del futuro, con il serbo che potrebbe chiedere anche un ritocco dell’ingaggio.