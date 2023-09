Jovic Milan, idee chiare sul futuro dell’attaccante arrivato dalla Fiorentina: dipenderà tutto da questo aspetto

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato al Milan dalla Fiorentina nelle ultimissime ore dell’ultima sessione estiva di mercato.

Per il serbo – si legge – sarà fondamentale il suo apporto per capire se il Diavolo eserciterà l’opzione a suo favore per allungare l’accordo per altre tre stagioni come da accordi.