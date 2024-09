Jovic da INCUBO in Serbia Spagna! Errore da matita ROSSA, attaccante INCREDULO – VIDEO

Jovic, attaccante del Milan, da incubo in Serbia-Spagna di Nations League giocata ieri sera: errore da matita rossa sottoporta

Per Luka Jovic non è certamente un momento semplice. L’attaccante, al centro delle cronache di calciomercato Milan ed escluso dalla lista Champions League, si è reso protagonista di un errore da matita rossa nella gara di ieri sera in Nations League tra Serbia e Spagna.

L’ex Fiorentina spera di trovare la svolta al rientro dalla sosta per le Nazionali.