Jovic Milan, la dirigenza rossonera si è convinta: cosa succederà a giugno. Le ultime sull’attaccante serbo

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Luka Jovic, attaccante arrivato in rossonero nell’ultima estate e legato al Diavolo con un contratto sì in scadenza a giugno ma con opzione unilaterale di rinnovo a favore del club.

Le prestazioni in ripresa del serbo avrebbe convinto il Milan a far valere questa opzione e a fare dell’ex attaccante della Fiorentina la prima alternativa al nuovo bomber che arriverà in estate.