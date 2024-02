Jovic trova la prima gioia europea in rossonero: e adesso non si parla più di riscatto ma di rinnovo! Le ultime sul serbo

Una rete importante, quella dell’1-1 in Rennes Milan, per Jovic che continua a far bene quando chiamato in causa. E adesso i rossoneri si stanno muovendo per mantenerlo anche nella prossima stagione in quanto il giocatore piace nello spogliatoio.

Bisogna quindi analizzare il contratto di Jovic con il Milan: il serbo, come riportato da calciomercato.com, percepisce 1,3 milioni annui di stipendio. Questo contratto scade in estate, ma offre ai rossoneri la possibilità di prolungarlo per altre tre stagioni e di scegliere ogni anno se confermarlo o meno. Il Milan potrebbe anche, accordandosi con l’agente, procedere al rinnovo del giocatore eliminando così la clausola del prolungamento annuale.