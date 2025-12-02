Jovic show in Grecia: tripletta nel derby e nuova vita per l’ex Milan. I numeri non mentono

Jovic show: l’attaccante serbo trascina l’AEK Atene con tre gol contro il Panathinaikos. L’analisi della sua parabola: dal flop Real ai lampi in rossonero

Provaci ancora, Luka Jovic! Il calcio offre sempre nuove opportunità di riscatto e il centravanti serbo sembra aver afferrato con forza la sua chance in terra ellenica. Come riportato dettagliatamente da Calciomercato.com, l’ex attaccante del Milan è stato l’indiscusso protagonista del derby di Atene, decidendo la sfida tra il suo AEK e i rivali del Panathinaikos con una clamorosa tripletta show. Una prestazione dominante all’Apostolos Nikolaidis Stadium che lo rilancia prepotentemente: due reti su azione nel primo tempo e un rigore trasformato nel recupero per chiudere i conti. Un exploit che porta il suo bottino a 7 gol e 1 assist in 18 partite, issando la squadra — ricca di vecchie conoscenze della Serie A come Strakosha e Pereyra — al terzo posto in classifica, a ridosso della vetta.

Jovic, rinascita dopo la parentesi rossonera

L’analisi di Calciomercato.com ripercorre le tappe di quella che è ormai la terza o quarta vita calcistica del classe 1997. Lasciato il Milan a parametro zero in estate per firmare un biennale, Jovic cerca quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni. Dopo l’esplosione all’Eintracht e il flop dorato al Real Madrid, nemmeno l’Italia ha saputo rigenerarlo totalmente.

L’esperienza in rossonero è stata un’altalena: arrivato sul gong del mercato, ha vissuto un primo anno da riserva di lusso che gli è valso il rinnovo, seguito da una stagione ai margini. L’unica vera scintilla finale resta legata alla gestione di Sergio Conceicao, che lo rilanciò regalandogli la gioia della doppietta all’Inter in semifinale di Coppa Italia. Oggi, quel lampo è un ricordo lontano: il presente è giallo-nero e parla di un attaccante che vuole finalmente fare pace con il suo talento.