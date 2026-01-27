Jovic, clamorosa rinascita dell’ex Milan in Grecia: i numeri dell’attaccante serbo non mentono

Jovic, l’ex attaccante serbo del Milan è rinato con la maglia dell’AEK Atene: i numeri non mentono assolutamente

Mentre a Milanello si discute della condizione fisica degli attaccanti di Allegri, dalla Grecia arriva una notizia che ha del clamoroso. Luka Jovic, l’ex centravanti rossonero ceduto proprio per far posto ai nuovi innesti di Tare, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza con la maglia dell’AEK Atene.

L’impatto del serbo con il calcio greco è stato a dir poco devastante, trasformando quella che sembrava una parabola discendente in una rincorsa inarrestabile verso i vertici della classifica marcatori europea.

Jovic, i numeri della “Metamorfosi”

Il rendimento di Jovic ad Atene sta lasciando a bocca aperta gli scout di tutto il continente, polverizzando ogni record personale stabilito negli ultimi anni:

Bottino Fantascientifico: Nelle ultime 7 partite disputate con l’AEK, Luka ha gonfiato la rete per ben 11 volte . Una media realizzativa superiore a un gol ogni ora di gioco, un ritmo che non teneva dai tempi d’oro dell’Eintracht Francoforte.

Nelle ultime disputate con l’AEK, Luka ha gonfiato la rete per ben . Una media realizzativa superiore a un gol ogni ora di gioco, un ritmo che non teneva dai tempi d’oro dell’Eintracht Francoforte. Il Poker nel Derby: Tra le sue prestazioni esaltanti spicca una serata che i tifosi greci non dimenticheranno facilmente: un poker di gol rifilato al Panathinaikos . Una beffa atroce per il suo ex compagno di squadra e capitano al Milan, Davide Calabria , costretto a subire l’uragano Jovic proprio nel cuore del derby di Atene.

Tra le sue prestazioni esaltanti spicca una serata che i tifosi greci non dimenticheranno facilmente: un rifilato al . Una beffa atroce per il suo ex compagno di squadra e capitano al Milan, , costretto a subire l’uragano Jovic proprio nel cuore del derby di Atene. Il contrasto con il passato: Colpisce la differenza abissale rispetto al periodo rossonero, dove il serbo era apparso spesso opaco e ai margini del progetto tecnico, faticando a trovare continuità sotto porta.

Riflessioni per il Milan 2026

La rinascita di Jovic pone un interrogativo interessante per la dirigenza di via Aldo Rossi. Sebbene la scelta di puntare su profili come Füllkrug e Mateta (in orbita Milan) risponda a logiche di gioco diverse, vedere un proprio ex segnare con questa frequenza fa sempre riflettere. Evidentemente, l’aria della Grecia e un sistema di gioco meno pressante hanno restituito al calcio quel talento cristallino che a Milano si era visto solo a sprazzi.