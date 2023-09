Jovic pronto a partire titolare? Le ultime notizie verso Cagliari-Milan, gara valevole per la sesta giornata di campionato

Il Milan si prepara per la delicata trasferta di Cagliari in questo turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Sky Sport ha fatto il punto sulle possibili scelte in attacco.

Tra le possibile scelte per Pioli c’è anche Luka Jovic. Tuttavia l’attaccante serbo non è ancora al 100% e per questo con ogni probabilità sarà Okafor a prendere il posto di Giroud.