José Mauri: «Scudetto Milan? Maldini ha tanto merito»

José Mauri, ex centrocampista fra le altre anche del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Le sue parole sullo scudetto del Milan:

«Per lo scudetto do tanto merito a Paolo Maldini e gli ho fatto i complimenti di persona. Quando sono stato lì a Milanello ho visto i giocatori molto motivati e ho trovato un ambiente molto cambiato rispetto a quando c’ero io. Sono felicissimo per i compagni come Franck Kessié, Davide Calabria o Alessio Romagnoli, ma più che altro per le persone che lavorano dietro le quinte. Nessuno è più felice di loro per questo titolo»

MALDINI – «Su Paolo posso dire che non si rende conto di quanto sia grande e gliel’ho detto. Maldini che ti guarda all’allenamento ti mette pressione. Lui ha grande merito sul mercato, ma solo la sua presenza secondo me ha migliorato tutto»