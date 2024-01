Jimenez Milan: riscatto e recompra in ballo. TUTTO sull’affare col Real Madrid tra tempistiche e cifre per il terzino

Gazzetta.it ha disegnato il quadro della situazione per quanto riguarda Alex Jimenez, fresco di esordio in Prima squadra contro il Cagliari. Il terzino è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Real Madrid. Difficile ora, a gennaio, immaginare dove sarà Jimenez la prossima stagione.

Le cifre, tra l’altro, sono decisamente appetibili in base a quanto ha mostrato lo spagnolo fin qui: il diritto di riscatto vale 5 milioni. Il controriscatto delle Merengues, però, poggia su accordi differenti. Il Real potrebbe esercitare la recompra soltanto nell’estate 2025 e 2026. In altre parole: se il Milan a giugno deciderà di riscattarlo, almeno per la stagione 2024/25 Alex sarà sicuramente un giocatore rossonero a tutti gli effetti. A quel punto la situazione tornerebbe a essere esaminata nell’estate 2025, con il Real che, se Jimenez ingolosisse particolarmente, potrebbe riportarselo a casa. Le cifre sul controriscatto non sono note, ma sono differenti tra 2025 e 2026, ed è ragionevole pensare che si arrivi oltre i 10 milioni.