Jimenez strega tutti all’esordio: il Milan ha deciso il suo futuro, ma c’è l’ombra Real Madrid. Cosa succede per il terzino spagnolo

Alex Jimenez, all’esordio assoluto in Prima squadra in Milan Cagliari, ha stregato davvero tutti. Non il club rossonero però, che la scorsa estate ha puntato su di lui e lo ha portato nella Primavera di Ignazio Abate.

Come riferito da Nicolò Schira su X, il Diavolo è molto soddisfatto del debutto del terzino spagnolo. La dirigenza ha un opzione di riscatto da 5 milioni di euro ed è pronta ad attivarla nei prossimi mesi, ma il Real Madrid ha una clausola di riacquisto. Il futuro del terzino dipende solo dai blancos.