Jimenez Milan, contatti col Real Madrid per il riscatto del giovane terzino spagnolo: spunta questa ipotesi

Il Milan ha intenzione di puntare a lungo su Jimenez. Per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri hanno già avviato i contatti col Real Madrid per ridiscutere i termini del suo riscatto.

L’idea del club è di fissare il riscatto a una cifra più bassa e poi concedere ai Blancos dei bonus superiori in caso di ricompra tra uno o due anni. Il Milan ha già mosso i primi passi in tal senso e continuerà a lavorare in questa direzione.