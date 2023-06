Jennings fa il nome: «Non mi stupirebbe se lui andasse al Milan»

Jennings su Lukaku: «Non mi stupirebbe se alla fine andasse al Milan». Le parole dell’attore e tifoso del Chelsea sul belga

Rory Jennings ha accusato Romelu Lukaku ai microfoni di TalkSport di avere poca lealtà per le squadre in cui ha militato, parlando anche dell’interesse del Milan. Ecco le parole dell’attore e tifoso del Chelsea:

«È un narcisista, non ha lealtà o amore per nessuno tranne che per se stesso. È un ciarlatano, non mi stupirebbe se alla fine andasse al Milan».