Jashari luce del Milan all'Olimpico: lo svizzero lascia ottime sensazioni. Allegri soddisfatto perchè...

Allegri Milan, ora resta solo il campionato! Il tecnico predica calma dopo l'eliminazione in Coppa Italia. E Tare...

Allegri, delusione di coppa ma parallelismo intrigante: c'entra il Napoli di Conte, quelle similitudini non passano inosservate

Lazio Milan, i rossoneri salutano la Coppa Italia, ora testa alla Supercoppa e al campionato: la doppia missione di Allegri

Prime pagine quotidiani sportivi – 5 dicembre 2025

Jashari

Jashari, il centrocampista svizzero all’esordio da titolare dopo il lungo stop ha fornito una prova globalmente positiva contro la Lazio

L’eliminazione dalla Coppa Italia non ha offuscato l’unica nota positiva della serata rossonera: la prima presenza da titolare di Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, su cui il Milan ha investito tempo e una discreta somma, ha messo finalmente da parte un inizio di stagione turbolento, segnato da un infortunio al perone che lo ha tenuto ai box fino a novembre.

La prestazione, pur condizionata dalla ruggine e da una tenuta atletica ancora lontana dai giorni migliori, è stata globalmente positiva, una piccola luce nell’ombra della sconfitta.

Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, che premia il calciatore elvetico con un titolo entusiasta: «Finalmente Jashari: qualità e sostanza. Test positivo». Nel sottotitolo, il giudizio è ancora più netto: «Lo svizzero, reduce da oltre tre mesi di stop per il brutto infortunio estivo, gioca una gara molto convincente». Un’iniezione di fiducia per il talentuoso centrocampista in vista del prosieguo della stagione.

