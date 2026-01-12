Jashari sul tetto del Belgio: è lui la Scarpa d’Oro 2025! La ricostruzione dopo Fiorentina Milan

Jashari, dopo il pareggio ottenuto dal Milan contro la Fiorentina, si è recato in Belgio per ritirare la scarpa d’oro 2025

Non c’è sosta per Ardon Jashari. Dopo la battaglia di Firenze, dove è stato lanciato titolare da Massimiliano Allegri in sostituzione di Modrić, il giovane talento svizzero è volato immediatamente in Belgio per celebrare un trionfo straordinario.

Un record fulmineo: 6 mesi per la storia

Jashari è stato ufficialmente premiato con la Scarpa d’Oro 2025 come miglior giocatore del campionato belga. Il dato incredibile sottolineato da Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport è la tempistica: allo svizzero sono bastati solo sei mesi di prestazioni dominanti per sbaragliare la concorrenza e convincere giuria e tifosi.

Appena terminata la sfida del Franchi, Jashari ha intrapreso una vera e propria corsa contro il tempo per partecipare alla cerimonia. Il racconto: «Ho dovuto correre molto, c’era un furgone che mi aspettava fuori dallo stadio», ha raccontato ridendo il centrocampista, ancora con l’adrenalina della partita addosso.

Un segnale per Allegri e il Milan

Questo premio nobilita ulteriormente l’acquisto estivo di Igli Tare. Portare a casa il miglior giocatore del campionato belga a soli 23 anni conferma la visione del club rossonero. Nonostante la prova di Firenze sia stata condizionata dalla fretta collettiva criticata da Allegri, il talento di Jashari è ormai certificato a livello internazionale.

Con il ritorno di Luka Modrić previsto per la sfida contro il Como, Jashari potrà ora concentrarsi sulla sua crescita a Milanello con un trofeo prestigioso in più in bacheca, pronto a insidiare le gerarchie dei titolarissimi.