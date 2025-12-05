Jashari Milan, ritorno da titolare in rossonero: ecco com’è andata! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il sogno Coppa Italia del Milan di mister Massimiliano Allegri, il tecnico toscano tornato sulla panchina del club, si è infranto nuovamente allo stadio Olimpico. La sfida degli ottavi contro la Lazio di Maurizio Sarri si è conclusa con una sconfitta di misura (1-0) che estromette i rossoneri dalla competizione per il secondo anno consecutivo nello stesso impianto. Un risultato amaro che accende il primo campanello d’allarme per il nuovo corso del Diavolo, con il neo DS Igli Tare già al lavoro.

Primo Tempo Soporifero e Debutti

Entrambi gli allenatori, Allegri e Sarri, non hanno optato per rivoluzioni totali nelle formazioni, confermando l’interesse per il trofeo. La prima frazione di gioco è stata però estremamente bloccata e priva di emozioni, dominata da una lunga fase di studio e da molti errori in ripartenza su entrambi i fronti.

Tra le note positive per il Milan, c’è stato il rientro da titolare di Ardon Jashari, il giovane centrocampista che non partiva dal primo minuto dal 25 maggio scorso (in Bruges-Royal Antwerp). Jashari e il suo compagno di reparto, Ricci, sono risultati tuttavia didascalici in una mediana dove anche Rabiot e Loftus-Cheek sono rimasti fuori dai giochi. I rossoneri non sono andati oltre una mischia in area al 38′, mentre il portiere Mike Maignan, l’estremo difensore francese, è stato chiamato in causa solo da un corner allo scadere. L’attacco, con un Leao sonnecchiante e un Castellanosnon pervenuto, è rimasto a secco.

Il Gol di Zaccagni e l’Assalto Vano

Il copione non è cambiato molto nella ripresa, sebbene gli uomini di Allegri siano apparsi leggermente più intraprendenti, tenendo palla e campo. Nonostante un buon pressing, la profondità è rimasta un miraggio. La più grande occasione è capitata a Ruben Loftus-Cheek al 67′, il centrocampista inglese ha però spedito fuori di testa su cross del sottotonoRabiot.

L’episodio chiave è arrivato al 70′ minuto, quando l’attaccante portoghese Rafael Leao ha divorato un gol fatto, calciando alle stelle con il sinistro da ottima posizione.

La Lazio, paziente, è rimasta sulle sue e ha sbloccato la gara all’80′ minuto: da calcio d’angolo, l’attaccante Mattia Zaccagni, lasciato colpevolmente libero in area, ha infilato di testa la rete. Un vero e proprio spillo che ha punito la scarsa concretezza del Diavolo.

L’ingresso di Modrić e Pulisic ha provato a dare una scossa ai rossoneri, con l’americano Christian Pulisic che ha creato un’ottima occasione sventata in corner dal portiere Mandas. L’assalto finale, però, è stato sterile. La Coppa Italia, per il Milan di Allegri e Tare, finisce qui, con il peso della scarsa incisività offensiva.