Jashari, il Milan recupera un pezzo: messi minuti nelle gambe. Allegri aspetta per riaverlo al top

Jashari sta tornando a disposizione, buoni segnali dall’amichevole disputata ieri

C’è una nota positiva che riscalda l’ambiente del Milan in vista della ripresa del campionato: il rientro in campo di Ardon Jashari. Il giovane e promettente centrocampista svizzero, che in estate è stato uno degli acquisti più interessanti per rafforzare la mediana rossonera, è tornato a calcare il terreno di gioco dopo un periodo di stop che durava da oltre due mesi.

Il test decisivo è avvenuto nell’amichevole disputata contro la Virtus Entella, dove Jashari ha dimostrato di aver superato i problemi fisici, giocando ben 91 minuti. Una prova di resistenza e tenuta che ha rassicurato lo staff tecnico del Diavolo e che segna il primo passo verso il rientro a pieno regime in squadra.

Il Lungo Stop e l’Importanza del Rientro

L’assenza di Ardon Jashari, mediano dotato di grande visione di gioco e abile recuperatore di palloni, si è fatta sentire nello scacchiere tattico del Milan. Il suo contributo, seppur atteso, era stato interrotto precocemente, privando l’allenatore di una risorsa importante in un reparto cruciale come il centrocampo. Il rientro in una partita non ufficiale, con un minutaggio così elevato, è un segnale incoraggiante della sua ritrovata condizione fisica.

Nonostante la voglia del giocatore e l’urgenza tattica, per rivederlo in campo da titolare in una gara ufficiale, e soprattutto nel modulo di gioco che il Diavolo predilige, ci vorrà ancora del tempo. Lo staff tecnico e medico procederà con cautela, gestendo il suo carico di lavoro per evitare ricadute e per permettergli di assimilare al meglio gli schemi e i ritmi della Serie A.

Prospettive Future per il Rossonero

Jashari, che ha bisogno di ritrovare il ritmo partita e la confidenza con i compagni, rappresenta una risorsa preziosa in prospettiva. Il suo inserimento graduale nella rotazione sarà fondamentale per la gestione delle energie e per affrontare il denso calendario di impegni del Milan tra campionato e coppe europee.

L’obiettivo è averlo al top della forma fisica e mentale per il periodo cruciale della stagione. I tifosi rossoneri sperano di poter contare presto sul suo dinamismo e sulla sua qualità in mezzo al campo, ma per il momento, la parola d’ordine resta pazienza.