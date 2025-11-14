Jashari Milan, l’aiuto ricevuto da Allegri e compagni dopo l’infortunio è stato fondamentale! Le parole. Segui le ultime

Il rientro in campo di Ardon Jashari nell’amichevole contro la Virtus Entella non è stato solo un passo medico, ma una vera e propria iniezione di fiducia per il giovane centrocampista del Milan. Dopo il match, il giocatore svizzero, intervistato da Milan TV, ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno ricevuto durante il suo lungo periodo di stop.

L’Importanza del Sostegno di Allegri e dei Compagni

Jashari, il talentuoso mediano su cui il nuovo DS Igli Tare, l’abile dirigente albanese, ha investito per il futuro, ha definito la partita contro l’Entella come “fondamentale” per il suo completo recupero:

“Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L’ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l’infortunio ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra.”

Le sue parole evidenziano come il pragmatico allenatore Massimiliano Allegri e il gruppo abbiano giocato un ruolo cruciale nel superamento dell’infortunio, mantenendo alta la motivazione del ragazzo. L’attenzione al singolo è un fattore che il Diavolo sta coltivando per creare un ambiente vincente.

Obiettivo Ritorno e Massime Prestazioni

Ora, lo sguardo di Jashari è proiettato al rientro nelle competizioni che contano. Il giocatore è desideroso di mettersi subito a disposizione del Mister per contribuire agli obiettivi del club.

“Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo.”

Il suo desiderio di contribuire non si limita alla semplice presenza. Jashari ha le idee chiare su cosa vuole offrire alla causa rossonera: “Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme.”

Il rientro di un elemento di qualità come Jashari aggiunge spessore al centrocampo del Milan, specialmente in vista degli impegni ravvicinati, a partire dal cruciale derby contro l’Inter. La sua grinta e la sua fisicità saranno risorse preziose per il Diavolo nella lotta per i vertici della Serie A.