Jashari enigma da 40 milioni di euro: l’oggetto misterioso di Allegri non convince. Ecco perchè

Jashari continua a non convincere nonostante il grande investimento fatto in estate: il paragone con Rabiot resta impietoso

I numeri, impietosi, tracciano il profilo di un investimento che fatica a decollare. Con 12 presenze stagionali e un solo assist a referto, Ardon Jashari è diventato il caso più spinoso in casa rossonera. Acquistato in estate dal Bruges per ben 39 milioni di euro, il centrocampista svizzero classe 2002 è stato analizzato da Sport Mediaset come un vero “oggetto misterioso”. Il suo percorso, segnato dalla frattura del perone in agosto dopo uno scontro con Giménez, sembra essersi incagliato proprio a Roma: dal rientro in Coppa Italia a dicembre fino alla recente sconfitta contro la Lazio che ha ipotecato lo scudetto nerazzurro, Jashari non è mai riuscito a incidere.

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Il tecnico Massimiliano Allegri ha provato a modellarlo come vice-Modric in cabina di regia, ma le risposte sono state deludenti. Anche nel suo ruolo naturale di mezzala, la critica non perdona: l’ex capitano Massimo Ambrosini ne ha sottolineato la scarsa copertura del campo rispetto a un titolare come Rabiot.

Mentre sui social i tifosi lo paragonano amaramente al primo De Ketelaere, la dirigenza si interroga sulla bontà dell’investimento, soprattutto considerando la contemporanea presenza di Ricci in rosa. Con i suoi 24 anni da compiere a luglio, Jashari resta un “investimento da 40 milioni di dubbi”, in attesa di capire se la prossima stagione potrà finalmente vederlo protagonista o se resterà una costosa riserva di lusso.