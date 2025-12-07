Jashari, Allegri esalta il centrocampista svizzero in conferenza stampa: gli elogi non sono passati inosservati

Jashari, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Allegri sullo svizzero in conferenza stampa: l’ha detto sull’ex Brugge

In vista della trasferta di domani sera contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida in conferenza stampa, dedicando parole importanti al reparto di centrocampo. In particolare, Allegri ha espresso grande soddisfazione per la crescita di Jashari, sottolineando il suo potenziale.

JASHARI – «Sono contento per Jashari che ha fatto un’ottima partita e ha ampi margini di miglioramento»

Il tecnico ha poi riservato elogi anche agli altri centrocampisti, definendo Ricci un giocatore «intelligente e molto affidabile», qualità ritenute fondamentali per un allenatore, e spronando Loftus-Cheek a essere pienamente convinto delle sue «qualità». La promozione di Jashari dimostra l’attenzione di Allegri ai giovani e alla valorizzazione della rosa in una fase cruciale della stagione.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI