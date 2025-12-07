 Jashari, Allegri esalta il centrocampista svizzero
Connect with us

HANNO DETTO

Jashari, Allegri esalta il centrocampista svizzero in conferenza stampa: gli elogi non sono passati inosservati

HANNO DETTO Milanello

Allegri e una fase difensiva...collettiva. Le parole del tecnico rossonero sul reparto arretrato

HANNO DETTO Milanello

Allegri e le critiche a Fofana. Le parole del tecnico rossonero a difesa del centrocampista francese

HANNO DETTO Milanello

Allegri e il momento difficile di Gimenez. Il tecnico rossonero parla così dell'attaccante messicano

HANNO DETTO

Orlando e la sua convinzione: senza le coppe è un Milan da Scudetto. Ma ai rossoneri serve questo...

HANNO DETTO

Jashari, Allegri esalta il centrocampista svizzero in conferenza stampa: gli elogi non sono passati inosservati

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Jashari

Jashari, non sono passate inosservate le dichiarazioni di Allegri sullo svizzero in conferenza stampa: l’ha detto sull’ex Brugge

In vista della trasferta di domani sera contro il Torino, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida in conferenza stampa, dedicando parole importanti al reparto di centrocampo. In particolare, Allegri ha espresso grande soddisfazione per la crescita di Jashari, sottolineando il suo potenziale.

JASHARI – «Sono contento per Jashari che ha fatto un’ottima partita e ha ampi margini di miglioramento»

Il tecnico ha poi riservato elogi anche agli altri centrocampisti, definendo Ricci un giocatore «intelligente e molto affidabile», qualità ritenute fondamentali per un allenatore, e spronando Loftus-Cheek a essere pienamente convinto delle sue «qualità». La promozione di Jashari dimostra l’attenzione di Allegri ai giovani e alla valorizzazione della rosa in una fase cruciale della stagione.

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.