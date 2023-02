Jankto sul coming out: «Sono felicissimo della decisione che ho preso». Le parole dell’ex Udinese e Sampdoria

Jakub Jankto, in un’intervista alle Iene, ha parlato in merito alla sua decisione di fare coming out. Ecco le parole del calciatore:

«Sono felicissimo della decisione che ho preso, è stato molto importante per me farlo. Per alcuni è una rivoluzione, soprattutto in un mondo come quello del calcio che è chiaramente omofobo, ma per me è una cosa assolutamente normale. Spero che questa cosa aiuti anche chi continua a nascondersi. Ci ho messo la faccia e continuerò a farlo. Nella prima partita dopo il mio coming out, tutto il pubblico mi ha applaudito e mi è stato vicino. Dopo tanto tempo, ho giocato con il sorriso, sentendomi finalmente libero. Puoi vincere e segnare anche tre gol, ma farlo col sorriso è tutta un’altra cosa. Sono state davvero belle sensazioni»