Jacobelli sul Milan: «Vedo bene il Milan. Su Ibra vi dico»

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così del ritorno in Champions League del Milan. Ecco le sue parole: «Sono fiducioso sul ritorno del Milan in Champions League, soprattutto dopo averlo visto contro la Lazio».

Jacobelli, intervenuto a Sky Sport, ha poi parlato di Ibrahimovic e della gestione dei biglietti da parte della società:« La scelta del Milan di non correre rischi e di risparmiare Ibrahimovic è giusta, anche in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus. Voglio fare anche i complimenti al Milan per come si è comportanto in merito alla questione dei biglietti per la Champions. Nell’ambiente rossonero c’è una grande unità».