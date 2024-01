Jacobelli esalta Pioli: «La vittoria col Cagliari dimostra la sua grande resistenza»

Il noto giornalista Xavier Jacobelli ha voluto dire la sua su Stefano Pioli dopo il successo ottenuto dal Milan contro il Cagliari

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Xavier Jacobelli si è espresso così su Milan Cagliari, commentando il successo rossoneri in Coppa Italia ed esaltando le scelte di Stefano Pioli.

LE PAROLE – «Cosa ha dimostrato Milan Cagliari? Ha dimostrato la grande resistenza di Pioli. La settimana scorsa la sua posizione era in discussione dopo oltre 4 anni di lavoro in cui ha ottenuto grandi risultati, meriterebbe più rispetto. Pioli ha avuto la capacità di mantenere i nervi saldi dopo l’eliminazione frustante in Champions League, ma bisogna sempre ricordare quale fosse l’obiettivo di inizio anno ovvero la qualificazione alla prossima Champions. È chiaro che a inizio anno il Milan era partito fortissimo e si sperava in qualcosa in più, ma il Milan ora è terzo in classifica con tutta l’emergenza infortuni, è ai quarti di Coppa Italia e in Europa League può far benissimo».